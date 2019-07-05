В Инкермане открыли отделение сестринского ухода

В новом отделении 10 палат на два, три или четыре пациента. В каждой из них — санузлы и медицинские функциональные кровати с кнопкой вызова. Работают перевязочный и процедурный кабинеты. Обеспечена доступная среда для маломобильных пациентов. В отремонтированном здании работают диспетчер и врач выездной паллиативной службы.

Главный врач больницы Гайде Дегирменджи отметила, что отделение сестринского ухода обслуживает пациентов не только из Инкермана, но и со всего города.

В настоящее время ведется капитальный ремонт взрослой поликлиники на ул.Умрихина, в доме №16, затем намечено отремонтировать и детскую — в доме №8.

Напомним, здание стационара больницы №6 было построено в 1947 году. В декабре 2015 года оно было признано аварийным и закрыто. Жителей, проживающих в Инкермане, в поселках ГРЭС и Октябрь, закрепили за больницей №4 на Северной стороне, а в поселках Сахарная Головка, Штурмовое и Водоканал — за городской больницей №3 на Корабельной стороне. Люди, оставшись без медпомощи в шаговой доступности, справедливо возмущались. В мае 2017 года после дополнительной экспертизы Департамент здравоохранения принял решение о возможности капитального ремонта, который должен был завершиться летом 2018 года.