Крымавтотранс поймал более двух тысяч «зайцев»

Во втором квартале 2019 года сотрудниками предприятия «Крымавтотранс» зафиксирована посадка 2240 безбилетных пассажиров водителями рейсовых автобусов на прилегающей к автовокзалам и автостанциям территории.

На перевозчиков составлено 662 акта и выписано штрафов на сумму более 758 тысяч рублей за подбор и провоз водителями безбилетных пассажиров.

Крымавтотранс призывает пассажиров пользоваться услугами официальных перевозчиков, приобретая билеты в кассах автостанций, напоминая, что без билета пассажир не имеет права претендовать на страховые выплаты в случае ДТП.