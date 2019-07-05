Чиновники Севнаследия не знают, что такое мемориальные доски

В редакцию «Севастопольской газеты» обратился председатель Севастопольского Союза художников Виктор Чижов, чье возмущение вызвало исключение из перечня объектов культурного наследия примерно трех сотен (по его сведениям) мемориальных досок.

По словам В.Чижова, все они выведены из данного перечня на основании приказов, подписанных начальником Управления охраны объектов культурного наследия. В их числе Мемориальная доска «Здание, в котором находилась последняя квартира В.А.Корнилова», Мемориальная доска Герою Советского Союза В.И.Великому, Мемориальная доска «Район боев 456-го стрелкового полка», Мемориальная доска «Здание, в котором в 1941-42 гг. находилась редакция газеты «Красный черноморец» и т.д.

Такие действия вызвали справедливое негодование со стороны общественности города и требования пояснений со стороны чиновников.

Вопросы читателя «Севастопольская газета» адресовала начальнику Управления охраны объектов культурного наследия Михаилу Рязанцеву.

Через несколько дней ответ на запрос был получен. Со ссылкой на федеральный закон №73-ФЗ в нем разъясняется, что определены три вида объектов культурного наследия: памятник, ансамбль и достопримечательное место. По информации чиновника, ни к одному из них мемориальные доски не относятся, а к чему относятся — неизвестно.

— Не представляется возможным определить вид такого объекта культурного наследия, как мемориальная доска, — сказано в ответе.

Дело в том, что мемориальные доски не являются недвижимыми памятниками, на которые распространяются нормы и требования закона №73-ФЗ, они являются информационными знаками, которые устанавливаются на недвижимых объектах, в том числе на объектах культурного наследия, на зданиях и сооружениях и сохраняют память об исторических событиях или выдающихся личностях.

На основании проведенной в 2018-2019 годах историко-культурной экспертизы выявленных объектов культурного наследия с государственного учета сняли 112 мемориальных досок. Причем, как выяснилось, с полного одобрения и согласия общественности, которая, как следует из ответа, не только приняла участие в обсуждении, но и не высказала каких-либо предложений и замечаний.

В ответе также сообщается, что 22 мемориальные доски, установленные на объектах культурного наследия, включены в предмет охраны данных объектов культурного наследия (в том числе мемориальные доски в честь Героев Советского Союза М.Байды, А.Зубкова, Ф.Октябрьского и др.).

Далее Севнаследие поясняет, что отныне содержание мемориальных досок возлагается на инициаторов их установки, а также на собственника или иного законного владельца объекта, на котором они установлены, на органы или организации, обеспечивающие контроль за сохранностью жилого фонда и правопорядок на данной территории.

— Постановлением правительства Севастополя от 10.04.2015 №276-ПП «О закреплении за предприятиями, организациями, учреждениями города для благоустройства объектов культурного наследия федерального, регионального и местного значения и памятных мест Севастополя» мемориальные доски закреплены за ГУПС «Управляющая компания «Центр», ГУПС «Управляющая компания Гагаринского района-1», ГУПС «Управляющая компания Гагаринского района-2», ГУПС «Управляющая компания Стрелецкая бухта». Речь идет о благоустройстве территорий, прилегающих к указанным объектам, и проведении работ по санитарному уходу.