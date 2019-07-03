Студенты КФУ стали серебряными призерами чемпионата Европы по чирлидингу

Спортсмены команды Storms Крымского федерального университета заняли второе место в Senior Cheer Coed Premier на чемпионате Европы-2019 по чирлидингу в Санкт-Петербурге.

Но для участия крымчанам пришлось выступать в составе команды из северной столицы No Limit.

«Клуб No Limit завоевал право выступить на чемпионате Европы и предложил нам объединиться, для того чтобы достойно представить нашу страну на соревнованиях. Эту идею поддержало Министерство спорта РК и Крымский федеральный университет. За все годы участия нашей страны в чемпионате Европы ни одна российская команда не поднималась выше четвертого места, и вот — мы совершили прорыв в чирлидинге. Мы творим историю!» — считает тренер команды Storms Инна Назаренко.

Чемпионат Европы по чирлидингу Россия принимала впервые, в нем приняли участие 2,5 тысячи спортсменов из 24 стран мира.

«Это был первый опыт наших ребят в международном чемпионате. Из-за санкций мы пока не можем выезжать на соревнования за границу, хотя предложения были. У команды Норвегии, которая выиграла этот чемпионат Европы, высокий уровень подготовки и очень сложная программа, мы пока немного отстаем. Думаю, для победы нашим ребятам просто не хватило опыта», — отметила И.Назаренко.

По словам тренера крымской команды, у них сложилось отличное взаимодействие с клубом No Limit, тренеры и спортсмены поддерживали и дополняли друг друга, что позволило добиться высокого результата.

Команды из Крыма и Санкт-Петербурга планируют продолжать сотрудничество и, возможно, совместно выступят на чемпионате мира, сообщила пресс-служба университета.