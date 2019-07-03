Севастопольцы не хотят платить налоги за свое имущество

В Севастополе размер задолженности физических лиц по имущественным налогам составляет более 50 миллионов рублей. Это при том, что местные жители пока избавлены от уплаты налога на землю и недвижимость из-за отсутствия данных по ним в российском кадастре.

К лицам, допустившим образование налоговой задолженности, применяются меры принудительного взыскания: должникам направляются требования об уплате налогов и сборов, направляются в суд иски о взыскании задолженности.

Обычно налоговая служба припугивает злостных неплательщиков накануне отпускного сезона тем, что их не выпустят за границу. Но жители Севастополя, вероятно, за моря летом массово выезжать не собираются и уплачивать налоги не спешат.

Узнать о своих долгах можно в налоговой инспекции по месту учета, а также в офисах МФЦ. Кроме того, получить информацию о задолженности и произвести оплату онлайн можно с помощью электронного сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» и сервиса «Уплата налогов, страховых взносов физических лиц», размещенных на сайте ФНС России, а также через портал госуслуг.

Налогоплательщик имеет возможность заплатить налог не только за себя, но и за родных и близких, используя сервис «Уплата налогов за третьих лиц».

Для решения вопросов, связанных с задолженностью, можно обратиться в любую налоговую инспекцию, направить заявление через Личный кабинет или с помощью сервиса «Обратиться в ФНС России».

Для удобства налогоплательщиков налоговые инспекции работают не только в будние дни, но и по субботам с 10.00 до 15.00: в июле в первую и третью, в августе — во вторую и четвертую субботы месяца.