Переходы па Фиоленте и Максимовой даче осветят
Применение автономных осветительных комплексов позволит довести показатель освещенности нерегулируемых пешеходных переходов на пригородных дорогах до нормативного показателя.
Севавтодор начал работы по установке автономных осветительных комплексов на 10 нерегулируемых пешеходных переходах на Фиолентовском шоссе. Уже смонтировано 12 стоек на шести пешеходных переходах.
К сентябрю системами освещения будет обустроено и пять нерегулируемых пешеходных переходов на Монастырском шоссе. А до конца 2019 года подобные комплексы обещают установить в районе Максимовой дачи и на подъезде к поселку Кача.
Светодиодные фонари на переходах работают автономно от солнечных батарей и позволяют водителям заблаговременно увидеть пешеходов.
Интересно, что такими комплексами крымские власти начали оснащать переходы на пригородных дорогах с 2015 года. А севастопольские — предпочли сначала установить камеры слежения, не заботясь об освещении переходов за городом и даже в его черте.