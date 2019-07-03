Переходы па Фиоленте и Максимовой даче осветят

Севавтодор начал работы по установке автономных осветительных комплексов на 10 нерегулируемых пешеходных переходах на Фиолентовском шоссе. Уже смонтировано 12 стоек на шести пешеходных переходах.

К сентябрю системами освещения будет обустроено и пять нерегулируемых пешеходных переходов на Монастырском шоссе. А до конца 2019 года подобные комплексы обещают установить в районе Максимовой дачи и на подъезде к поселку Кача.

Светодиодные фонари на переходах работают автономно от солнечных батарей и позволяют водителям заблаговременно увидеть пешеходов.

Интересно, что такими комплексами крымские власти начали оснащать переходы на пригородных дорогах с 2015 года. А севастопольские — предпочли сначала установить камеры слежения, не заботясь об освещении переходов за городом и даже в его черте.