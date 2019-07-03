Миллиарда на реконструкцию парка Победы оказалось мало

Севастополь получит дополнительно около 500 млн рублей в рамках федеральной целевой программы по развитию Крымского полуострова на вторую очередь работ в парке Победы, сообщил журналистам губернатор Дмитрий Овсянников.

«Вторая очередь парка Победы. Объект включен в корректировку ФЦП. Порядка 500 млн [рублей] мне удалось добиться», — цитирует ТАСС главу города.

Как сообщалось ранее, в рамках второй очереди благоустройства территория парка, расположенного на берегу моря, должна увеличиться с 39 до 51 га.

В мае после реконструкции была открыта главная аллея парка, заработали фонтаны. Сейчас продолжается работа на других участках первой очереди благоустройства. Эти работы должны завершиться в 2019 году, объем финансирования — около 1 млрд рублей. Хотя первоначально реконструкцию всего парка планировалось сделать к декабрю 2018 года.