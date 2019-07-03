22 студента медицинского колледжа окончили обучение с красным дипломом

Во время учебы студенты проходили учебную практику в государственных медучреждениях города, и в итоге большинство выпускников, по окончании колледжа, устроятся работать по специальности, надеются в Департаменте здравоохранения.

Многие из выпускников имеют диплом о профессиональной переподготовке по программе «Скорая и неотложная помощь» или прошли переподготовку по операционному делу.

В Севастополе действует комплекс мер, направленных на поддержку работников медицинской отрасли. Молодые специалисты получают ежемесячные денежные выплаты: врачи — по пять тысяч рублей, средний медперсонал — по три тысячи. Три тысячи рублей региональной доплаты к зарплате получают фельдшеры скорой медицинской помощи, две с половиной тысячи — медицинские сестры выездных бригад «скорой» и участковые медицинские сестры.