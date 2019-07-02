Водолазы подняли больше десятка предметов с места гибели «Новороссийска»

В Центре морских исследований и технологий Севастопольского госуниверситета начала работу экспедиция, изучающая дно Севастопольской бухты у Павловского мыса, где в октябре 1955 году подовался и затонул линкор «Новороссийск».

«Мы получили полностью картинку морского дна, где видны все взрывы, которые здесь были, следы от того как корабль кантовали по грунту. Отметив интересные для нас точки, мы, используя навигационное оборудование, выходим и погружаем водолазов», — рассказал руководитель экспедиции, ведущий научный сотрудник СевГУ Виктор Лебединский.

Экспедиция стартовала 24 июня. Первой находкой стала заглушка вентиляционного отверстия. Следом были подняты более десятка предметов: плафоны, радиоприемник, пузырек для хранения лекарств, электрический переключатель, телефонная трубка.

Предметы, найденные во время экспедиции, будут переданы в музей фортификационных сооружений на Михайловской батарее. Они дополнят уже существующую экспозицию, посвященную «Новороссийску».

Экспедиция будет работать в Севастопольской бухте до 4 июля, сооьщила пресс-службу СевГУ.

Линкор «Новороссийск» затонул на севастопольском рейде 29 октября 1955 года в результате двух взрывов. Причины трагедии до сих пор не известны. Выдвигались гипотезы о взрыве донной мины времен войны, собственного боезапаса корабля или диверсии. В этой катастрофе погибло 829 человек, включая аварийные партии с других кораблей эскадры.