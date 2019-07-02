Сквер имени Рыжова отремонтируют к осени

Небольшой сквер имени Героя Советского Союза Евграфа Рыжова, что на ул.Гоголя, с недавних пор огородили металлической сеткой, на которой закреплены таблички с извинениями за причиненные временные неудобства в связи с проводимым ремонтом.

Объявления подписаны главой Ленинского муниципального образования Антоном Тицким. «Севастопольская газета» поинтересовалась у руководителя района перспективами и сроками ремонта.

По его словам, реконструкция сквера инициирована ветеранами-летчиками, которые обратились в Ленинский МО. Дело в том, что они ежегодно проводят в сквере мероприятия, посвященные памяти летчика 7-го истребительного авиационного полка военно-воздушных сил Черноморского флота, Героя Советского Союза Е.Рыжова. А состояние сквера уже давно довольно плачевное, асфальтовое покрытие местами разрушено, кое-где уложенная тротуарная плитка разбита и не упорядочена.

— Мы уложим новую плитку, установим много новых арт­объектов и элементов благоустройства, в том числе качели и лавочки. Надеюсь, что отремонтированный сквер получится очень уютным и понравится не только ветеранам. Мы также планируем посадить там новые многолетние растения, — рассказал А.Тицкий.

Как оказалось, ремонт сквера разделили на два этапа, основные работы подрядчик обещает завершить уже до конца лета, а осенью планирует заняться вопросами озеленения.

Предположительная стоимость ремонтных работ — один миллион рублей.