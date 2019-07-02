«Ростеху» настойчиво предлагают строить больницы в Севастополе

Правительство Севастополя подготовило проект доклада на имя Президента РФ Владимира Путина, предлагающий определить в качестве единственного подрядчика строительства трех медицинских учреждений в городе государственную корпорацию «Ростех».

«Все помнят, что последние шесть конкурсов не определили подрядчика для строительства онкодиспансера, — сообщил губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников. — Я уверен, что будет принято решение о выборе корпорации «Ростех» в качестве подрядчика».

Губернатор сообщил, что вопрос строительства трех больниц в Севастополе — онкодиспансера, больницы скорой помощи и инфекционной больницы — будет обсуждаться 5 июля в ходе визита в Крым вице-премьера Дмитрия Козака.

По словам Д. Овсянникова, если решения по «Ростеху» не будет, подрядчика продолжат искать в рамках действующего законодательства о госзакупках.

«В начале июля из экспертизы выходит проект больницы «Скорой медицинской помощи». Там возник ряд сложностей, связанных с необходимостью сноса зеленых насаждений, но другой площадки у города нет. Эта площадка была определена еще в 2014 году», — уточнил глава Севастополя.

Стоимость строительства многопрофильного лечебно-диагностического корпуса онкодиспансера на 150 коек составит 4,068 млрд рублей, больницы скорой помощи на 393 койки — 5,26 млрд рублей, а инфекционной больницы на 200 коек — 2,55 млрд рублей.