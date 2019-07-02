Прокуратура хочет заставить Севэлектроавтотранс заменить аварийные опоры контактной сети

В обоснование иска истец указал, что надзорным ведомством проведена проверка соблюдения требований законодательства о безопасности дорожного движения при содержании контактной сети городского электротранспорта ГУПС «Севэлектроавтотранс им.Круподерова». Было установлено, что из 788 опор в Нахимовском районе 233 имеют дефекты, превышающие предельно допустимые значения — трещины, обрушение бетонного основания, повреждение внутреннего каркаса и т.д.

В 2016 году городским правительством утверждена госпрограмма развития транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя на 2017-2020 годы, в которой предусмотрена ежегодная, в течение четырех лет, замена 200 опор контактной сети, а также установлены объемы финансирования указанных мероприятий. Ответственными исполнителями программы в данной части определены Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя и Севэлектроавтотранс. Но замена аварийных опор до настоящего времени и не начиналась, что, по мнению прокуратуры, создает опасность жизни и здоровью граждан — участников дорожного движения, пассажиров, а также угрозу повреждения их имущества.

Истец просит суд обязать ГУПС «Севэлектроавтотранс им.Круподерова» в течение шести месяцев с момента вступления решения суда в законную силу произвести замену 233 аварийных опор контактной сети городского электротранспорта, расположенных в Нахимовском районе, а департамент транспорта в этот же срок произвести финансирование указанных мероприятий.