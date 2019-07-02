Приказано бороться с пьянством, опираясь на соцсети

В связи с этим 1 июля на аппаратном совещании в правительстве Севастополя он заслушал весьма воодушевляющий отчет заместителя начальника УМВД по Севастополю Андрея Кузнецова, касавшийся обеспечения в городе правопорядка и профилактики правонарушений. В докладе, в частности, заявлено, что на период летнего курортного сезона руководством МВД РФ принято решение о выделении Севастополю дополнительных 60 сотрудников полиции из других регионов страны. Кроме того, исходя из анализа существующей ситуации, внесены изменения в расстановку патрульных нарядов по охране общественного порядка, с максимальным приближением к местам массового отдыха.

Однако Д.Овсянникова не вполне удовлетворил представленный отчет, основанный на данных по пяти месяцам.

— Мы же знаем, что лето сжирает у нас все достижения на 1 июня, — констатировал губернатор ожидаемый рост уровня преступности в летние месяцы.

В качестве иллюстрации сказанного он представил членам правительства фотоснимки, на днях сделанные на площади Захарова. На фото видно, что пьяные люди лежат на скамейках и прямо на брусчатке.

По словам Д.Овсянникова, лучшим контролером являются не цифры, а граждане, которые выкладывают в соцсетях такую информацию.

— Прошу своевременно выезжать на данные территории и обеспечивать патрулирование, а «Паркам и скверам» — увеличить административный персонал по общественным пространствам. У нас огромные парковые пространства, скоро будет еще и Учкуевка вводиться. Нужно, чтобы там была обеспечена нормальная жизнь. Телефоны, по которым граждане могут обращаться, на сайте мы повесим, — обратился Д.Овсянников к присутствующим в зале чиновникам.

По его убеждению, случаи, когда люди в алкогольном опьянении присутствуют в общественных пространствах, недопустимы.

— Я в пятницу встречался с Владимиром Колокольцевым (глава МВД РФ), вопрос вытрезвителя также обсуждался. Он рассказал, что сейчас готовится правовое регулирование этого вопроса на федеральном уровне, решается вопрос отнесения данного учреждения то ли к здравоохранению, то ли к соцзащите. Но пока контрольными и надзорными мерами мы должны обеспечить, — сказал глава города.

В свою очередь, А.Кузнецов обратился к гражданам с просьбой своевременно сигнализировать в правоохранительные органы об обнаруженных правонарушениях, обещая незамедлительную реакцию полиции. Он также посетовал, что граждане часто размещают информацию в соцсетях, вместо того, чтобы сообщать ее непосредственно в полицию.

Д.Овсянников посоветовал активнее использовать данные группы «Вконтакте», чтобы информация поступала не через день-два, а в течение часа-получаса.

— Повторяющиеся истории должны быть недопустимыми. Человек приходит заново в одно и то же место потому что видит, что нет контроля. Его никто не порицает, административных протоколов не выписывает, — обозначил причину асоциального поведения граждан Д.Овсянников.