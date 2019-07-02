Образцы военной техники показали в динамике и статике

В Севастополе состоялся международный военно-технический форум «Армия-2019». Стартовавший 29 июня на площади Нахимова, он продолжился на полигоне совсем недавно созданного военно-технического парка «Патриот».

Форум стал демонстрационной площадкой новейших достижений в военно-технической сфере, с ориентацией на молодежь призывного возраста. Показ вооружения разделили на две части — динамическую и статическую. Наибольший интерес зрителей вызвал динамический показ морской и сухопутной техники, стоящей на вооружении Черноморского флота, соединений и частей 4-й Краснознаменной Армии ВВС и ПВО Южного военного округа.

Именно это действо под звуки классической музыки собрало наибольшее количество зрителей, в большинстве своем папаш с детьми. Все началось с демонстрации маневренных возможностей танков, в движении на скорости в исполнении танкистов бригады береговой обороны армейского корпуса ЧФ.

Интересно было смотреть, как танки весом 46 тонн, совершая маневр по преодолению отвесной стенки, принимают почти вертикальное положение. Оказывается, в этом случае в работу включается система стабилизации. Следующими этапами прохождения стали противотанковый ров, заполненный водой, что было самым зрелищным этапом полосы препятствий. В какой-то момент показалось, что машина ушла под воду под самую бронебойную башню. Правда, уже вскоре внимание зрителей переключилось на другой элемент — уверенное преодоление косогора.

Через несколько минут на ту же трассу вышел один из двух легендарных БТР-80. Это машина с мощным двигателем, что определяет ее высокую проходимость и скорость передвижения по бездорожью, по сравнению с гусеничными танками. Преимущества БТР — их способность продолжать движение при выходе из строя одного или двух колес, боевая машина не пострадает при наезде на противопехотную мину и даже при подрыве на противотанковой мине сохранит подвижность.

Кроме того, вес БТР куда меньше, чем танка — всего-то 13,6 тонны, при экипаже в три человека. Вот почему водители БТРов имели возможность демонстрировать в полном смысле слова прыгучесть своих машин.

Еще одним элементом показа стал рукопашный бой в исполнении морских пехотинцев 810-й Отдельной бригады морской пехоты ЧФ, теперь уже удостоенной почетного наименования «гвардейская».

Как пояснили сами военные, демонстрируемая техника применяется в границах Крымского полуострова, для его надежной охраны.

По словам участника динамического показа военной техники рядового Сергея Пшеничного, его экипаж БТР успешно выполнил все запланированные упражнения, в том числе по стрельбе.

После динамического показа зрителей пригласили на статическую площадку вооружения и предложили ознакомиться с современными образцами военной техники. Среди них — пусковая установка зенитной ракетной системы большой и средней дальности С-400 «Триумф», самоходная пусковая установка «Бастион», береговой комплекс разведки воздушной и надводной обстановки «Монолит-Б», реактивная система залпового огня «Град» и «Град-1». На вертолетной площадке военные выставили вертолет радиолокационного дозора, разведывательно-ударный вертолет Ка-52 «Аллигатор», транспортно-боевой вертолет круглосуточного применения Ми-35М, ударный вертолет Ми-28Н «Ночной охотник».

Не остались без внимания современные модели самоходных артиллерийских орудий, бронетранспортеров БТР-82АМ, не говоря уже о зенитном ракетно-пушечном комплексе «Панцирь-С».

В течение всего дня помощь зрителям на полигоне, кроме военнослужащих, оказывали «Волонтеры Победы».

— Наша задача состояла в том, чтобы встретить зрителей, помочь им увидеть представленную технику, показать, куда удобнее встать, а куда лучше не ходить. Мы также сами с интересом посмотрели соревнования между БТРами и танками, наблюдали их заезды по пересеченной местности, операцию по условному захвату заложников и их освобождению, — поделилась впечатлениями волонтер форума студентка первого курса СевГУ Анастасия.

Правда, без замечаний проведенное мероприятие не обошлось. Программа оказалась несогласованной — время второго динамического показа меняли несколько раз, объявляя его начало в 13.00, потом в 14.00 и, наконец, в 15.00. Если учесть, что главными зрителями программы были вовсе не юноши призывного возраста, а семьи с маленькими детьми, такой разбег по времени причинял им явные неудобства.

И самое главное — для большинства посетителей парка так и осталось непонятным, почему, если мероприятие носит ярко выраженный патриотический характер и имеет воспитательное значение, название форума прямо на полигоне выложено по-английски — ARMY-2019?!