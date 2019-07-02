Ликвидирован пожар на лавандовом поле

В оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях около 10 утра 2 июля поступило сообщение, что на Северной стороне в районе Учкуевки, близ улицы Челюскинцев горит сухостой на заброшенном лавандовом поле.

К месту оперативно выдвинулись два подразделения от 3-й пожарно-спасательной части и были там уже через одну минуту.

В условиях ветреной погоды пожар быстро распространялся по открытой территории, и к моменту локализации его площадь составила 800 м². Пожарные не позволили пламени охватить примыкающие к полю жилые постройки и в 11.23 пожар был полностью ликвидирован.

От МЧС на месте работали четыре единицы техники и 10 человек личного состава.

«Хотелось бы обратить особое внимание жителей Севастополя на покос сухой травы на придомовых территориях — особенно садовых товариществ и отдельно стоящих домов», — отметил начальник 3-й пожарно-спасательной части, майор внутренней службы Алексей Сенчик.