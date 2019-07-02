Казакам предоставили субсидию на экипировку

В правительстве Севастополя 1 июля приняли решение экипировать казаков за счет субсидий из городского бюджета.

Проект соответствующего постановления представил на очередном заседании правительства директор Департамента общественных коммуникаций Глеб Шагун.

Речь идет о предоставлении за счет бюджета города Севастополя субсидии казачьим обществам, внесенным в государственный реестр казачьих обществ РФ.

— Правительство закрепляет правовые основания для обеспечения членов казачьих обществ личной и групповой экипировкой, техническими средствами, а также для осуществления страхового обеспечения членов казачьих обществ, которые несут государственную и иную службу, — сказал Г.Шагун.