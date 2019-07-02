ГБУ «Горсвет» против несанкционированной политической рекламы

В ГБУ «Горсвет» пытаются бороться с несанкционированной политической рекламой, которая в преддверии выборов активно размещается на принадлежащих предприятию объектах — опорах освещения, электрических щитах...

— Мы вынуждены постоянно зачищать наши объекты от незаконной расклейки. Однако на месте свежей зачистки уже вскоре появляются новые и новые баннеры, — объяснила «Севастопольской газете» сотрудница предприятия.

Свое негодование по поводу незаконной расклейки высказал и главный механик ГБУ «Горсвет» Сергей Фараонов.

По его словам, возмущение вызывают и сами факты порчи столбов, и то, что на опорах освещения оказываются портреты кандидатов в депутаты заксобрания, среди которых немало действующих.

— Именно они по окончании избирательной кампании будут направлять нам предписания с требованиями очистить места расклейки от несанкционированной рекламы, — возмутился С.Фараонов.