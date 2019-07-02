Фрагменты панорамы «Оборона Севастополя» отреставрируют и вернут в Панораму

Два фрагмента художественной панорамы «Оборона Севастополя», написанной Францем Рубо в 1904 году, отреставрируют и передадут обратно в Севастополь, где они станут частью музейной коллекции, сообщает сайт правительства Москвы.

Работы выполнит победитель городского конкурса с ограниченным участием. Специалистам предстоит провести исследование их состояния, восстановить утраченные элементы и удалить загрязнения.

«Работа с предметами искусства требует особой тщательности и соответствующего опыта. Поэтому вместе с ценой контракта при определении победителя, который займется реставрацией фрагментов панорамы, будет учитываться его квалификация и наличие необходимого оборудования. Традиционно такие закупки вызывают интерес узкопрофильных специалистов. С начала прошлого года по настоящее время в среднем по два участника претендовали на схожие закупки», — сказал руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дегтев.

Фрагменты были практически уничтожены во время Великой Отечественной войны. После реставрации их передадут обратно в Севастополь, где они станут частью музейной коллекции Панорамы.

«Оба фрагмента являются частью грандиозного полотна «Оборона Севастополя», длина которого составляет 115 метров, а высота — 14 метров. Во время войны, в 1942 году, в здание, где находилась панорама, попал снаряд, и вспыхнул пожар. Своим спасением панорама обязана морякам, которые отрезали уцелевшие части полотна и вынесли их из разрушенного здания. Восстановить полотно полностью, к сожалению, не удалось, и панорама была написана заново. Два фрагмента, которые отправятся на реставрацию, были в 1965 году переданы музеем обороны Севастополя в дар нашему музею», — рассказал директор музея-панорамы «Бородинская битва» Владимир Преснов.

Победитель конкурса должен приступить к реставрационным работам в августе, а завершить — до конца этого года.

Конкурсные заявки принимаются до 16 июля. Заказчиком выступает музей-панорама «Бородинская битва».