До 2 августа можно оспорить кадастровую оценку дома или квартиры

Замечания к отчетным документам, подготовленным государственным кадастром, принимаются в течение 50 дней с момента их опубликования. В Севастополе этот срок заканчивается 2 августа.

На официальном сайте правительства Севастополя и на сайте Центра государственной кадастровой оценки объявлено, что документы, подготовленные местными специалистами в рамках всеобщей государственной оценки объектов капитального строительства, проверены Росреестром. Эти сведения размещены в фонде данных государственной кадастровой оценки на официальном сайте Росреестра rosreestr.ru. Они также доступны для скачивания — в виде документа Exсel — в «шапке» сайта ГБУ «Центр государственной кадастровой оценки» gkosev.ru, слева, на плашке «Оценка 2019 ОКС (скачать)».

Речь идет об установлении кадастровой стоимости домов и квартир (дачных домов, гаражей и т.п.) севастопольцев. Замечания к промежуточным отчетным документам принимаются в течение 50 дней со дня размещения сведений и материалов в фонде данных. В Севастополе этот срок заканчивается 2 августа.

Если вы не согласны с определенной стоимостью вашего имущества, то вы имеете право обратиться в ГБУ «Центр государственной кадастровой оценки» лично, письменно или через Интернет и внести свои поправки.

— Если будет выявлено, что стоимость объекта определена на основании некорректных сведений, то попросим предоставить уточняющую декларацию, если же сведения верны, но собственник все равно не согласен с кадастровой стоимостью своего имущества, то можно будет предъявить договор купли-продажи объекта. Очень важно прийти к обоюдному решению и определить справедливую кадастровую стоимость имущества, — считает руководитель центра Олег Мокрушин.

Кадастровая оценка недвижимого имущества применяется для исчисления сумм налогов для граждан. Это новшество для России.

Новый порядок налогообложения имущества от кадастровой стоимости вступил в силу с 1 января 2015 года. Ранее налог рассчитывался исходя из инвентаризационной стоимости. Так как переход на новый расчет налогообложения происходит поэтапно, до сих пор не все регионы используют кадастровую стоимость.

Надо сказать, что кадастровая стоимость приближена к рыночной, поэтому, хоть ставка налога в этом случае и гораздо меньше, в итоге ожидается, что налог станет выше.

Но, начиная с 1 января 2020 года, определение налоговой базы по налогу на имущество физических лиц исходя из инвентаризационной стоимости объектов налогообложения производиться не будет вообще.

Федеральный закон оговаривает налоговые вычеты и льготы для незащищенных слоев населения.

Так, налогом будет облагаться имущество граждан за вычетом 20 кв.м квартиры, 10 кв.м комнаты, 50 кв.м дома, находящихся в имуществе. А если имущественный комплекс недвижимости не делится на составляющие (но содержит хотя бы один жилой дом), то перед исчислением налога из его кадастровой стоимости вычтут один миллион рублей. Об этом говорит ст.403 Налогового кодекса Российской Федерации.

В то же время по налогу на имущество список федеральных льготников довольно широкий (в него входят и пенсионеры). Они полностью освобождаются от уплаты налога за одну квартиру, один дом или дачу, один гараж или машиноместо. Если же недвижимого добра больше, чем одно, за остальное налог платить придется — за вторую (и третью) квартиру, за второй гараж, вторую дачу и т.д.

Налог за недвижимость севастопольцы начнут платить с 2021 года. Сразу — исходя из кадастровой стоимости своего имущества.

В Москве и Санкт-Петербурге, к примеру, налог на гараж, квартиру, дом или часть жилого имущества — 0,1% от налоговой базы (которая, не забываем, уже несколько уменьшена от фактической федеральным законодательством). Два процента берут со стоимости объекта недвижимости, если она превышает 300 млн рублей.

Ставки и величина налоговой базы должны быть приняты на региональном уровне — местным заксобранием. После того, как власти субъекта РФ утвердят результаты определения кадастровой стоимости объектов недвижимого имущества.

Поэтому у желающих сверить и попытаться снизить кадастровую стоимость имущества севастопольцев есть еще месяц, чтобы урегулировать спорные моменты.

На официальном сайте правительства Севастополя и на сайте Центра государственной кадастровой оценки объявлено, что документы, подготовленные местными специалистами в рамках всеобщей государственной оценки объектов капитального строительства, проверены Росреестром. Эти сведения размещены в фонде данных государственной кадастровой оценки на официальном сайте Росреестра https://rosreestr.ru. Они также доступны для скачивания — в виде документа Exсel — в «шапке» сайта ГБУ «Центр государственной кадастровой оценки», слева, на плашке «Оценка 2019 ОКС (скачать)».

Речь идет об установлении кадастровой стоимости домов и квартир (дачных домов, гаражей и т.п.) севастопольцев. Замечания к промежуточным отчетным документам принимаются в течение 50 дней со дня размещения сведений и материалов в фонде данных. В Севастополе этот срок заканчивается 2 августа.

Если вы не согласны с определенной стоимостью вашего имущества, то вы имеете право обратиться в ГБУ «Центр государственной кадастровой оценки» лично, письменно или через Интернет и внести свои поправки.

— Если будет выявлено, что стоимость объекта определена на основании некорректных сведений, то попросим предоставить уточняющую декларацию, если же сведения верны, но собственник все равно не согласен с кадастровой стоимостью своего имущества, то можно будет предъявить договор купли-продажи объекта. Очень важно прийти к обоюдному решению и определить справедливую кадастровую стоимость имущества, — считает руководитель центра Олег Мокрушин.

Кадастровая оценка недвижимого имущества применяется для исчисления сумм налогов для граждан. Это новшество для России.

Новый порядок налогообложения имущества от кадастровой стоимости вступил в силу с 1 января 2015 года. Ранее налог рассчитывался исходя из инвентаризационной стоимости. Так как переход на новый расчет налогообложения происходит поэтапно, до сих пор не все регионы используют кадастровую стоимость.

Надо сказать, что кадастровая стоимость приближена к рыночной, поэтому, хоть ставка налога в этом случае и гораздо меньше, в итоге ожидается, что налог станет выше.

Но, начиная с 1 января 2020 года, определение налоговой базы по налогу на имущество физических лиц исходя из инвентаризационной стоимости объектов налогообложения производиться не будет вообще.

Федеральный закон оговаривает налоговые вычеты и льготы для незащищенных слоев населения.

Так, налогом будет облагаться имущество граждан за вычетом 20 кв.м квартиры, 10 кв.м комнаты, 50 кв.м дома, находящихся в имуществе. А если имущественный комплекс недвижимости не делится на составляющие (но содержит хотя бы один жилой дом), то перед исчислением налога из его кадастровой стоимости вычтут один миллион рублей. Об этом говорит ст.403 Налогового кодекса Российской Федерации.

В то же время по налогу на имущество список федеральных льготников довольно широкий (в него входят и пенсионеры). Они полностью освобождаются от уплаты налога за одну квартиру, один дом или дачу, один гараж или машиноместо. Если же недвижимого добра больше, чем одно, за остальное налог платить придется — за вторую (и третью) квартиру, за второй гараж, вторую дачу и т.д.

Налог за недвижимость севастопольцы начнут платить с 2021 года. Сразу — исходя из кадастровой стоимости своего имущества.

В Москве и Санкт-Петербурге, к примеру, налог на гараж, квартиру, дом или часть жилого имущества — 0,1% от налоговой базы (которая, не забываем, уже несколько уменьшена от фактической федеральным законодательством). Два процента берут со стоимости объекта недвижимости, если она превышает 300 млн рублей.

Ставки и величина налоговой базы должны быть приняты на региональном уровне — местным заксобранием. После того, как власти субъекта РФ утвердят результаты определения кадастровой стоимости объектов недвижимого имущества.

Поэтому у желающих сверить и попытаться снизить кадастровую стоимость имущества севастопольцев есть еще месяц, чтобы урегулировать спорные моменты.