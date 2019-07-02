Антон Шкаплеров готовится отправиться в космос в четвертый раз

Космонавт Антон Шкаплеров рассчитывает, что его четвертая экспедиция на Международную космическую станцию (МКС) состоится в 2022 году. Об этом он сообщил ТАСС во время визита в Севастополь.

«2022 год пока планируется», — ответил А.Шкаплеров на вопрос о том, когда ожидается его следующий полет на МКС.

Космонавт уточнил, что, как и в прошлые его полеты, рассчитывает полететь в качестве командира экипажа. На МКС группа будет проводить научные эксперименты.

Он добавил, что полеты на МКС — это работа не только для научной сферы, но и проекты в области образования. В частности, он выразил уверенность, что будут продолжены съемки культурологического сериала, который создали Московский музей космонавтики и образовательный проект Arzamas и который снимался на станции, в том числе — с участием А.Шкаплерова.

А.Шкаплеров родился в Севастополе в 1972 году, его родные и сейчас живут в городе. Космонавт РФ, Герой Российской Федерации. Участвовал в трех космических экспедициях.

В 2012 году горсоветом ему присвоено звание Почетного гражданина Севастополя.