В Центре гражданской защиты — новый руководитель

Новым начальником Центра организации мероприятий гражданской защиты назначен Анатолий Попов. С информации о его вступлении в должность началось аппаратное совещание в правительстве Севастополя 1 июля.

— Ранее он входил в службу в ранге первого заместителя начальника Главного управления МЧС России по городу Севастополю. Сейчас согласился войти в нашу команду и развивать ЦГЗ, как основной орган правительства Севастополя по защите населения в чрезвычайных ситуациях. Прошу взаимодействовать, — обратился к присутствующим на совещании губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников.

Как стало известно, буквально на днях А.Попов завершил службу на прежнем месте по выслуге лет.