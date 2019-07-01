Туристов из Китая отправят в круиз на «Князе Владимире»

В круиз по портам российского Причерноморья на российском лайнере «Князь Владимир» осенью отправятся туристы из Китайской Народной Республики (КНР), сообщил ТАСС председатель комитета по санаторно-курортному комплексу и туризму Госсовета Крыма Алексей Черняк.

«Туристы из Китая очень любят путешествовать по миру, любят и Крым. Осень для них самый комфортный период. Поэтому осенью, в октябре, будут рейсы к нам на теплоходе «Князь Владимир» с китайскими туристами», — сообщил А.Черняк.

По его словам, китайских туристов интересует не столько пляжный отдых, сколько исторический, гастрономический и познавательный туризм.

Недельный круиз по маршруту Сочи – Новороссийск – Ялта – Севастополь организован в 2016 году по поручению президента РФ о восстановлении регулярного круизного сообщения в Черноморском регионе. На судне 300 кают, лайнер вмещает 800 пассажиров.

Ранее сообщалось что Республика Крым в 2018 году побила рекорд по туристическому потоку за весь постсоветский период, приняв 6,8 млн туристов, что на 28% больше, чем годом ранее. Власти Крыма рассчитывают, что в 2019 году турпоток в республику превысит 7,5 млн человек.