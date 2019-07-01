Три товарища угрожали убить приятеля из-за долга в 300 тысяч рублей

Следователи передали в суд уголовное дело в отношении трех приятелей, обвиняемых в вымогательстве и незаконном лишении человека свободы с применением оружия, сообщила пресс-служба Следственного комитета Российской Федерации по городу Севастополю.

Жертвой преступления стал мужчина, который якобы задолжал троице 300 тысяч рублей.

По версии следствия, чтобы получить свои деньги, они выманили должника на улицу для «срочного разговора» и, угрожая пистолетом, заставили сесть в автомобиль. Всю ночь пленника возили по разным адресам, угрожали расправой и требовали вернуть деньги. Поняв, что желаемой суммы у их жертвы нет, подозреваемые заставили пострадавшего написать долговые расписки, разделив «долг» по 100 тысяч рублей на каждого.

Вскоре подозреваемых задержали. Ими оказались местные жители от 23 до 33 лет, безработные. Двое из них были судимы за хранение наркотиков. В ходе обысков оперативники нашли в гараже одного из задержанных фрагмент тротиловой шашки.

Свою вину в преступлении подозреваемые признали.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено. С утвержденным прокурором обвинительным заключением оно направлено в суд.