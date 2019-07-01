Театр привезет три спектакля и уральские самоцветы

С 3 по 5 июля в Севастополе в рамках Дней Екатеринбурга в Севастополе» пройдут гастроли Камерного театра уральской столицы.

На сцене театра им.Луначарского будут сыграны спектакли «Оттепель», «Наташина мечта» и «Отрочество».

В фойе на время гастролей откроется фотовыставка «Урал Бажова. Место силы». Это визуальный эксперимент, погружающий в образы и атмосферу сказов Бажова.

На открытии выставки в среду, 3 июля, в 18.00 перед спектаклем всех зрителей ждет бажовско-уральский подарок — сувенирные натуральные камни с легендой и историей.

3 июля — «Оттепель» (реж. Д.Касимов) — полет Гагарина, стихи «шестидесятников», рок-н-ролл и предвкушение «оттепели» в музыкально-поэтическом спектакле.

4 июля — «Отрочество» (реж. Г.Цнобиладзе) — Земфира, Prodidgy, Толстой и Пулинович в дерзкой постановке о первой любви и конфликте со всем миром. Спектакль – лауреат фестиваля «Браво-2018!».

5 июля — «Наташина мечта» (реж. Д.Касимов) — две героини «с разных планет» в битве за мечту и любовь. Девичьи истории в трогательной и будоражащей постановке.

Начало спектаклей в 18.30.