Суд вынес приговор организатору борделя и его сообщникам

Расследование уголовного дела заняло более года, сообщила пресс-служба Управления Судебного департамента в Республике Крым. Такое дело в судебной практике — довольно редкий случай, так как сложно доказываемый.

Согласно 20 томам материалов уголовного дела 28-летний уроженец Московской области в августе 2016 года организовал в столице Крыма деятельность по предоставлению интим-услуг. Для своего «бизнеса» он арендовал квартиры, расположенные в различных районах Симферополя, периодически меняя адрес притона. Руководил работой он дистанционно. Его сообщники через социальные сети вербовали женщин для предоставления интимных услуг. Деятельность притона была пресечена правоохранителями в октябре 2017 года.

Организатор преступной группы свою вину на суде не признал, четверо сообщников признали частично, пятый — в полном объеме.

Суд, всесторонне изучив материалы дела, признал организатора притона виновным в «вовлечении занятием проституцией» и назначил ему наказание в виде 10 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Двое его сообщников там же проведут 8 лет по этой статье, а третий — 7 лет в исправительной колонии общего режима.

Четвертому сообщнику назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Пятая сообщница признана виновной в «организации занятия проституцией», суд назначил ей штраф в 130 тысяч рублей.