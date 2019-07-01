Рецидивист похитил из дорожного катка «черный ящик»

В дежурную часть ОМВД России по Нахимовскому району обратился сотрудник городского предприятия по ремонту дорог с сообщением, что из кабины дорожного катка похитили два пульта управления от асфальтоукладчиков общей стоимостью 600 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперуполномоченные уголовного розыска установили личность злоумышленника и задержали 38-летнего жителя Крыма, имеющего судимости за грабеж и разбой.

Установлено, что ночью на одной из улиц города, где ведется ремонт дорожного полотна, злоумышленник взломал дверь катка, забрался внутрь салона и похитил «черный ящик», в котором хранились пульты управления, и покинул место преступления на своем автомобиле.

Вина подозреваемого подтверждается записями камер видеонаблюдения. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Максимальное наказание по ней — лишение свободы на срок до шести лет, сообщила пресс-служба УМВД России по Севастополю.