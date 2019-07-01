Осиротевших студентов обеспечат бесплатным проездом в общественном транспорте

С такой инициативой выступила депутат Татьяна Щербакова. Ее законопроект поддержало большинство депутатов, документ принят в первом чтении.

— Мы предлагаем дополнить перечень категорий граждан, которым предоставляется бесплатный проезд, лицами, потерявшими в период обучения обоих родителей или единственного родителя, — представила проект закона коллегам председатель постоянного комитета заксобрания по социально-гуманитарным вопросам Т.Щербакова.

Предложение было благосклонно принято депутатами Законодательного собрания, за документ проголосовало минимально необходимое большинство парламентариев — 13 человек.

«Неполным» законопроект назвал прокурор города Марк Большедворский, отметивший, что документ «не учитывает иные изменения федерального законодательства, предполагающие наделение отдельных категорий граждан правом на бесплатный проезд».

Однако этот досадный недостаток будет исправлен посредством внесения поправки от прокуратуры же. Срок внесения поправок перед вторым чтением документа установлен до 2 июля.