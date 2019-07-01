Не справились со штормовой волной, получила травму в горах

За неделю с 24 по 30 июня в Севастополе утонули двое купающихся, еще одна женщина травмировалась в горах.

Об этом 1 июля на аппаратном совещании в правительстве Севастополя сообщил начальник Управления обеспечения мероприятий гражданской защиты Департамента общественной безопасности Александр Веселков.

По его словам, 30 июня спасатели поисково-спасательного отряда «Балаклава» на катере с акватории моря в районе горы Кая-баш транспортировали на спасательную станцию жителя города Новопавловск Ставропольского края 1970 года рождения. Проведенные спасательно- реанимационные мероприятия положительных результатов не дали.

Второй случай произошел в Парке Победы. Там 29 июня во время шторма три человека были замечены купавшимися вдали от береговой линии. Спасатели направили к ним спасательные средства, 2 человека удалось спасти, а третьего, даже в результате оказанных реанимационных действий и передачи бригаде «скорой помощи», вернуть к жизни не удалось.

А.Веселков также сообщил о происшествии в горах — 30 июня в горнолесистой местности Балаклавского района, во время прогулки на пляж Инжир, повредила ногу гостья из Москвы. Центром гражданской защиты ей была оказана помощь, женщину эвакуировали из труднодоступной местности и передали бригаде «скорой медицинской помощи».