На пляжах исключили 57 и внесли 61 торговое место

На заседании правительства 1 июля принято постановление об изменении в схеме размещения торговых объектов на пляжах.

— Постановлением по решению комиссии предполагается исключение 57 мест торговли, как невостребованных, и включение 63. Речь идет о пляжах Омега, Любимовка-2, в Андреевке, Песочный и т.д. Еще 21 место уточняется, — представил проект документа директор Департамента потребительского рынка и лицензирования Вадим Кирпичников.

По его словам, эти места были в схеме 2018 года. Однако теперь включение в схему и заключение договоров по пляжам возможно исключительно после подписания актов благоустройства.

— Соответственно, акты подписаны, места вносим, — пояснил чиновник.

На уточняющий вопрос губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова, выполнены ли все обязательства операторами пляжей, в части санитарии и вложения финансовых средств, В.Кирпичников ответил утвердительно.

— НТО — это единственный стимул держать оператора, чтобы он работал нормально. Если он не выполняет условий, никаких НТО там не будет, — продолжил глава города.

— Лишние НТО, вне схемы, демонтируются. В пятницу и субботу прошли демонтажи, в том числе в центре города. Даже на пляже Хрустальный те, кто вне схемы и нет договоров, были демонтированы, — отреагировал В.Кирпичников, на что губернатор потребовал, чтобы в случае несоответствия пляжей нормативам, НТО были незамедлительно демонтированы.

—Такую опцию внесите в постановление. В случае отзыва разрешения на пляж, в течение двух недель отзывается решение о схеме НТО. Чтобы было понятно, что это действует автоматически, — распорядился Д.Овсянников.