На Фиоленте устанавливают новый крест

С конца июня ведутся работы по установке мраморного креста на Георгиевской скале у мыса Фиолент.

«На скалу мыса Фиолент благодаря помощи Черноморского флота плавкраном доставлены 22 тонны материалов. Это каркас креста, облицовочный камень, цемент, бетон, специальные смеси для стыковки и соединения всех частей конструкции, все, что необходимо для установки восьмисекционного креста», — рассказал о начале работ директор Департамента капитального строительства Сергей Смирнов.

В подготовленный фундамент в скальной породе на глубину два метра уже вмонтировали первую секцию основания каркаса креста. Сами конструкции значительно мощнее, чем старый крест, простоявший 27 лет, но не выдержавший шторма в ноябре 2018 г. Выполнена двойная цинковая защита всех металлоконструкций, которые будут закрыты натуральным камнем — мрамором и гранитом — и тщательно герметизированы. Крест с берега будет освещаться прожекторами.

«Данный проект рассчитан минимум на 100 лет, но мы надеемся, что новый крест простоит значительно дольше», — считает С.Смирнов.

Работы планируется завершить за две недели, если позволит погода. Торжественное открытие креста намечено на 28 июля — в День крещения Руси. Проект выполняется за средства благотворителей и жертвователей, сообщила пресс-служба правительства Севастополя.