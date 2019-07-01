Мужчина попал под поезд

В дежурную часть Крымского линейного управления МВД России на транспорте в нчь на 1 июля поступило сообщение от диспетчерской службы Крымской железной дороги, что тепловозом, следовавшем в Инкерман, травмирован мужчина.

На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа Севастопольского линейного отдела полиции Крымского ЛУ МВД России на транспорте. В ходе опроса машиниста полицейские установили, что тот неоднократно подавал звуковые сигналы, но мужчина, сидящий на рельсах, на них не реагировал. От столкновения пострадавшего отбросило в кювет.

33-летний травмированный житель Севастополя был доставлен «скорой» в ближайшую больницу. Предварительный диагноз: закрытая черепно-мозговая травма, закрытая травма позвоночника, тупая травма живота, травма костей таза.

Процессуальное решение крымскими транспортными полицейскими будет вынесено после окончания расследования.

На полуострове с начала 2019 года от различного рода происшествий на железной дороге погибли четверо и получили тяжелые травмы и увечья пять человек, сообщила пресс-служба Крымского ЛУ МВД России на транспорте.