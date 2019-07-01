К первой и пятой больницам прикрепили чужие поликлиники

В Севастополе 1 июля завершена реорганизация медицинских учреждений. Их объединили в два кластера, чтобы как-то решить проблему нехватки врачей, коек и устаревшей инфраструктуры.

На первом стратегическом медицинском консилиуме, который прошел в сентябре 2018 г. при участии чиновников горздрава, руководителей мед­организаций и общественников, были определены проблемы отрасли и пути их решения. Как было решено, что денег на медицину в Севастополе хватает, а все проблемы из-за плохого менеджмента. Поэтому к концу декабря департамент подготовил два документа — концепцию развития здравоохранения города и «дорожную карту» по развитию государственной системы здравоохранения до 2024 года. Полгода проводились заседания рабочих групп с участием главных врачей, юридических и кадровых служб, представителей фонда ОМС, надзорных органов. И к 1 июля поликлиники и больницы перетасовали.

«С 1 июля начнут работать два медицинских кластера. В состав Первой городской больницы войдут взрослые поликлиники горбольниц №2 и №3. К пятой больнице присоединятся детские поликлиники второй и третьей больниц, Детская поликлиника №2 и Детский центр медицинской реабилитации», — напомнил о решении первый заместитель директора Департамента здравоохранения Владислав Нусинов.

Он добавил, что все объемы медицинской помощи — и в первичном звене, и в стационарах — будут сохранены, сокращения коечного фонда также не произойдет.

«Новая структура будет работать по принципу филиалов. Исторические наименования — у нас две больницы носят имена Николая Пирогова и Даши Севастопольской — будут сохранены. Для пациентов в смысле прикрепления к поликлиникам ничего не меняется — разделение на участки сохраняется, и прикрепляться заново не нужно. Зато направления к врачам, особенно узким специалистам, станет проще получить благодаря бесшовной маршрутизации внутри единого юридического лица, объединению материально-технической, лабораторной, диагностической базы», — объяснил В.Нусинов.

Заметим, что, по сообщениям читателей «Севастопольской газеты», из-за этой реорганизации в конце июня было невозможно записаться на прием в поликлиники. А с 1 июля запись ведется только на неделю вперед, а не на две, как было раньше.