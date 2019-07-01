Губернатор потребовал ускорить темпы разработки придорожной инфраструктуры

— Утверждаем данный документ во исполнение поручения Президента РФ о необходимости системного подхода к организации придорожной инфраструктуры. Мы должны проинвентаризировать достаточность имеющейся дорожной инфраструктуры и в случае необходимости предусмотреть меры, в том числе государственной поддержки, по созданию этих объектов, — доложил директор Департамента транспорта пи развития дорожно-транспортной инфраструктуры Игорь Титов.

В ответ на это губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников раскритиковал сроки реализации проекта, обратив внимание, что первый обозначенный в документе срок — апрель 2020 года, все остальные отодвинуты еще дальше, до 2022 года.

— А можно месяцев на 8-9 пораньше начать работу? Решение нужно принимать уже сегодня, в том числе на 7-м участке «Тавриды», где необходимо выделять земельный участок, перевести его в вид разрешенного использования, чтобы была заправка, — возмутился губернатор, распорядившись переделать план и изменить контрольные сроки, которые должны начинаться с 1 октября.

— В соответствии с этим решением мы обосновываем, в том числе строительство по «Тавриде» большой заправки, с отелями и т.д. Потому что у нас, если ничего не делать, на промежутке 20 километров — ни одной заправки не будет, начиная от Бахчисарая, — пояснил губернатор.

Интересно, что изначально на 7 и 8 севастопольских участках трассы «Таврида» проектом вообще не было предусмотрено объектов инфраструктуры. Планировалось, что последняя заправка будет на подъезде к селу Верхнесадовое со стороны Бахчисарая — в конце шестого этапа, которым занимаются крымские власти. Севастопольское же правительство ранее делало упор на строительство под Верхнесадовым тематического торгового центра «Винный молл» с образовательной и развлекательной функцией.

Напомним также, что общая сумма финансирования работ по строительству двух севастопольских участков трассы «Таврида» (всего дорога поделена на восемь участков) составляет 23,17 млрд рублей, в том числе на 7,5 км восьмого участка будет направлено 11,37 млрд рублей. Финансирование проекта ведется в рамках федеральной целевой программы по развитию Крыма и Севастополя. Строительство ведет компании «ВАД».