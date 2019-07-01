Евпатория на первом месте у едущих по единому билету в Крым

Крымский город Евпатория стал самым популярным направлением у туристов, путешествующих по единому билету в Крым, сообщила пресс-служба Единой транспортной дирекции (ЕТД).

«Самыми популярными городами среди гостей стали Евпатория, Феодосия, Ялта и Севастополь. На сегодняшний день с глубиной продажи до 30 сентября оформлено 268 669 проездных документов», — цитирует сообщение ТАСС.

В целом, с начала возобновления перевозок, с 30 апреля 2019 года, услугой «единый билет» в Крым и в обратном направлении воспользовались 70,2 тысяч пассажиров. Из них 48,4 тысяч пассажиров путешествовали в Крым, 21,7 тысяч — из Крыма.

Отмечается, что оформить авиа- и автобусный билет можно в одном заказе в авиакассах и на сервисах путешествий. Билет на автобус также можно приобрести в Анапе при предъявлении авиабилета.

Единый билет — мультимодальный вид перевозки с использованием нескольких видов транспорта: воздушного, железнодорожного, морского и автомобильного. Перевозки по единому билету в Крым и обратно с использованием железнодорожного транспорта осуществляются в курортный сезон.