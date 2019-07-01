Депутаты одобрили отчет правительства, признав его провальным

Севастопольский парламент согласовал отчет об исполнении прошлогоднего городского бюджета. Законопроект «Об исполнении бюджета города Севастополя за 2018 год» принят сразу в двух чтениях на заседании заксобрания 25 июня.

Депутаты посчитали, что требуется процедура принятия документа, несмотря на то, что к работе правительства существует много замечаний.

По словам докладчика, заместителя директора Департамента финансов Михаила Ноздрякова, проектом закона лишь утверждается отчет об исполнении бюджета. Чиновник огласил все цифры прошлогоднего бюджета, отметив, что его дефицит был снижен более чем в пять раз и утвержден в объеме «всего каких-то» 716,2 миллиона рублей.

— Плановые назначения в целом по доходам исполнены в размере 88,8%, по собственным налоговым и неналоговым доходам 93,9%. Расходная часть бюджета исполнена на 78,9%, за счет собственных средств бюджета города — на 91,2%, — уточнил М.Ноздряков.

Однако бодрый доклад не удовлетворил народных избранников. Основными претензиями стали низкий уровень освоения средств по ФЦП и невыполнение плана по собственным доходам. Все это, по словам председателя комиссии заксобрания по бюджету Вячеслава Аксёнова, говорит о том, что «в развитии города — провал».

— Мы услышали, что доходы города выросли, но при этом не услышали о том, что запланированные 14,2% роста собственных доходов, заложенных в Соглашении с Минфином РФ, не выполнены. Достигнуты только 12%. За этим недовыполнением кроется та реальная инвестиционная неблагоприятная ситуация, которая сложилась в городе. Даже работающие предприятия находились в очень сложном положении и недополучили доходы, которые могли. Обращая внимание на расходы, хочется отметить, что в прошлом году мы недоиспользовали наши возможности на четыре миллиарда, а в этом году почти на 10 миллиардов средств бюджета не освоено, — выступил В.Аксёнов.

По факту провала ФЦП его поддержала Татьяна Лобач. Она отметила, что не выполняются программы газификации и водоснабжения сел, а также мало внимания уделяется образовательным учреждениям.

— Заборы — это хорошо, но, когда в школе не заменены окна, не работают санузлы и невозможно провести линейку на территории из-за отсутствия асфальта, считаю необходимым разработать программу благоустройства не только дворов и придомовых территорий, но и пришкольных территорий, — выразила пожелание представителю исполнительной власти глава парламентского комитета по экономике.