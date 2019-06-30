Приглашают на новые экскурсии

На открытии объявили о новых идеях и экскурсионно-туристических маршрутах, на которые севастопольцев и гостей города пригласили сразу после торжественной части.

По мнению и.о.заместителя начальника Главного управления культуры города Марии Ветлицкой, фестиваль потрясает новизной и потому сможет дать энергетический эффект для развития экскурсионной деятельности.

Многолетний руководитель отрасли Сергей Баландюк вспомнил о лондонском красном двухэтажном экскурсионном автобусе. Оказывается, прокатившись на нем однажды, он начал мечтать о таком же для Севастополя, и (о, чудо!) его мечта сбылась — с 1 июля открывается автобусный Сити-тур «Севастопольский экспресс», который включит посещение основных достопримечательностей: Сапун-горы, Малахова кургана, Исторического бульвара, центра города и Херсонеса. Правда, с небольшими корректировками — автобус будет одноэтажным и сине-белым, зато с большими панорамными окнами, кондиционером и… «живым» экскурсоводом.

Автобус будет ходить по расписанию, отправление с площади Нахимова ежедневно в 10.00, 13.00 и 16.00.

Присоединиться к экскурсии можно будет и на одной из 13 его остановок.

Купленный билет действует 24 часа. Это означает, что если экскурсант сел в автобус в 13.00, то пользоваться билетом, пересаживаясь с одного автобуса на другой, он сможет до 13.00 следующего дня, выходя из автобуса столько раз, сколько пожелает. Цена суточного билета 900 рублей. Для севастопольцев предусмотрены скидки по предъявлении прописки или карты ЕГКС. Правом бесплатного посещения экскурсий пользуются ветераны Великой Отечественной войны, инвалиды 1-й группы, дети в возрасте до 5 лет.

Кроме того, разработан трехчасовой Сити-тур (без права выхода) стоимостью 500 рублей.

Турфирма «Командор-тур» презентовала на фестивале свое ноу-хау — несколько авторских экскурсий для желающих углубленно познакомиться с городом.

— Мы хотим показать гостям Севастополь таким, каким любим его сами — с тихими улочками и укромными уголками, с которыми порой незнакомы и сами севастопольцы. Чтобы понять наш город, недостаточно увидеть воочию открыточные виды, иногда стоит свернуть с нахоженных туристических магистралей в тихие дворы и в приятной компании. Пойдемте уже гулять, хватит лежать на пляже! — призвал присутствующих экскурсовод и писатель Антон Меснянко. Именно этот молодой человек подготовил несколько таких экскурсий и представил одну из них — «Блеск волн и шелест страниц», посвященную литературному Севастополю и, в частности, творчеству Куприна.

Севастопольская турфирма «ВОК-тур» подготовила к курортному сезону три новых маршрута — «Невероятный Севастополь», «Заповедные уголки Севастополя» и «Большая севастопольская тропа». Последняя включает только часть троп, протяженностью 8,5 километров, зато с насыщением энергией в Храме Солнца и с последующими чебуреками.

Напоследок организаторы сообщили, что фестиваль продлится до 29 сентября. И уж тогда, под завязку, пообещали громкое закрытие, с подведением итогов и сюрпризами.