Песни Андрея Соболева звучали в честь родного Севастополя

В июне Севастополь отмечает несколько знаковых дат, к которым горожане относятся искренне и с уважением. Севастопольский бард и общественный деятель Андрей Соболев вместе с другими севастопольскими деятелями культуры в этом июне решили посвятить родному городу два концерта — в Военно-историческом музее фортификационных сооружений в Балаклаве и в Народном музее обороны Севастополя 1941-42 гг. «11-я береговая батарея».

Оба концерта были организованы для тех, кто любит и чувствует Севастополь, кто знаком с его историей по праву рождения и судьбы, цепко переплетенной с прошлым, настоящим и будущим города. Это и определило атмосферу концертов, поддержанную зрителями, среди которых не было случайных.

Балаклавский концерт «Мы в этой гавани служили...» адресовали всем, кому выпало служить в Балаклаве. Это и определило программу, которая включила песни А.Соболева в исполнении Николая Холоши, Виктории Накорнеевой и Снежаны Варданашвили, Владимира Губанова. Очень тепло восприняли зрители премьеру песни А.Соболева «Берег», посвященную женам моряков и блестяще исполненную С.Варданашвили.

Помощь в организации концертов оказали руководители предприятий и организаций города Сергей Лисейцев, Дмитрий Голиков, Дмитрий Каганович, Марина Ткачева, Геннадий Варивончик, а также директор музея Юрий Тарариев.

Атмосфера встречи была настолько теплой, что у некоторых зрителей даже появилось ощущение продолжения ныне утраченного городом песенного праздника-фестиваля «Балаклавские каникулы».

Это ощущение не покидало и во время второго концерта на месте расположения «11-й береговой батареи».

Инициатором самого концерта стал руководитель народного музея Владимир Семенов. Это был концерт-реквием, в ходе которого звучали песни о войне, что стало своеобразным поминанием всех ушедших героев.

— Это было трогательно до слез, — поделился после концерта впечатлениями один из тех, кто покидал мероприятие с чувством глубокой благодарности к авторам и исполнителям.