Местный «закон о валежнике» провален в первом чтении

Против принятия законопроекта выступил Вячеслав Горелов, председатель постоянного комитета заксобрания по градостроительству и земельным вопросам, недавно вступивший в партию «Зеленые», покинув «Единую Россию».

По мнению депутата, рассматриваемый законопроект, в случае его принятия, позволял населению беспрепятственно использовать краснокнижные деревья для собственных нужд. В том числе и для заработка.

— На некотором прилавке находятся изделия из можжевельника — это различного рода сувениры. Если контрольные органы проверяют и убеждаются в том, что эти изделия действительно изготовлены из краснокнижных растений, то возникает вопрос: как же вы эти сувениры изготовили из этих растений? Ответ будет очень простой: в соответствии с законом Севастополя, — пояснил В.Горелов.

При этом депутат оговорился, что использование таких деревьев все же возможно, но только — по закону.

— Есть строгая, четко регламентированная процедура, установленная федеральным законодательством. Если вы сносите такое растение в силу тех или иных причин, вы должны обеспечить двух- или трехкратную посадку таких же растений и уход за ними до определенного возраста. Вот таких правил не хватает в рассматриваемом законопроекте, — уверен В.Горелов.

Его поддержал и прокурор Севастополя Марк Большедворский, отметивший, что в существующем виде законопроект противоречит федеральному законодательству (ФЗ «Об охране окружающей среды» оговаривает, что растения из Красной книги не могут быть использованы в хозяйственной деятельности) и содержит коррупциогенный фактор.

В тексте представленного проекта закона говорится, что севастопольцам разрешается: «Сбор валежника, заготовка пней, заготовка бересты, коры деревьев и кустарников, заготовка и сбор хвороста, заготовка веточного корма, заготовка еловых, пихтовых, сосновых лап, заготовка и сбор мха, лесной подстилки, камыша, тростника и подобных лесных ресурсов».

Против принятия законопроекта выступил Вячеслав Горелов, председатель постоянного комитета заксобрания по градостроительству и земельным вопросам, недавно вступивший в партию «Зеленые», покинув «Единую Россию».

По мнению депутата, рассматриваемый законопроект, в случае его принятия, позволял населению беспрепятственно использовать краснокнижные деревья для собственных нужд. В том числе и для заработка.

— На некотором прилавке находятся изделия из можжевельника — это различного рода сувениры. Если контрольные органы проверяют и убеждаются в том, что эти изделия действительно изготовлены из краснокнижных растений, то возникает вопрос: как же вы эти сувениры изготовили из этих растений? Ответ будет очень простой: в соответствии с законом Севастополя, — пояснил В.Горелов.

При этом депутат оговорился, что использование таких деревьев все же возможно, но только — по закону.

— Есть строгая, четко регламентированная процедура, установленная федеральным законодательством. Если вы сносите такое растение в силу тех или иных причин, вы должны обеспечить двух- или трехкратную посадку таких же растений и уход за ними до определенного возраста. Вот таких правил не хватает в рассматриваемом законопроекте, — уверен В.Горелов.

Его поддержал и прокурор Севастополя Марк Большедворский, отметивший, что в существующем виде законопроект противоречит федеральному законодательству (ФЗ «Об охране окружающей среды» оговаривает, что растения из Красной книги не могут быть использованы в хозяйственной деятельности) и содержит коррупциогенный фактор.

В тексте представленного проекта закона говорится, что севастопольцам разрешается: «Сбор валежника, заготовка пней, заготовка бересты, коры деревьев и кустарников, заготовка и сбор хвороста, заготовка веточного корма, заготовка еловых, пихтовых, сосновых лап, заготовка и сбор мха, лесной подстилки, камыша, тростника и подобных лесных ресурсов».