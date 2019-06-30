Мелким бизнесменам могут компенсировать покупку кассовых аппаратов

Соответствующее постановление принято на заседании Законодательного собрания во вторник, 25 июня. С просьбой о дополнительной поддержке малого бизнеса депутаты обратились в региональное правительство.

Законодательная инициатива о возмещении расходов на приобретение контрольно-кассовой техники севастопольскими предпринимателями разработана главой парламентского комитета по экономике Татьяной Лобач. Толчком к действию послужили многочисленных обращений представителей малого и среднего бизнеса, а также письма уполномоченного по защите прав предпринимателей в городе Тимофея Смирнова.

Выяснилось, что те предприниматели, у кого маленький оборот, не смогут в полной мере воспользоваться налоговым вычетом, который оговорен федеральным законодательством.

— Расходы по приобретению контрольно-кассовой техники превышают сумму, на которую может быть уменьшен налог, но даже этим могут воспользоваться не все субъекты. Не смогут представители микробизнеса и те, у кого деятельность осуществляется не регулярно, — пояснила Т.Лобач.

Председатель комиссии заксобрания по бюджету Вячеслав Аксёнов поддержал коллегу, отметив, что средства у города на эти цели есть.

— В прошлом году объем финансирования по программе развития малого и среднего бизнеса составлял около 60 млн рублей. Большая часть средств ушла на обучение. По оценке уполномоченного [по защите прав предпринимателей], потребуется около 10 млн рублей. Но если даже количество заявивших о поддержке будет больше, а по данным налоговой их может быть больше в три раза, то и в этом случае существующих в программе денег достаточно для перераспределения, — уверен В.Аксёнов.

К слову, на налоговый вычет за приобретение кассовой техники (на 18 тысяч рублей за каждый аппарат) могут претендовать предприниматели, зарегистрировавшие эту технику до 1 июля. Налоговая в Севастополе будет работать в выходные — 29 и 30 июня — чтобы успели все желающие. Предпринимателям, у которых нет наемных работников и которые предоставляют услуги и товары собственного производства, иметь кассовые аппараты не обязательно.