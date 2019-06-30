Договорились о бесплатном проезде льготников на пляжи Балаклавы

Новость сообщает пресс-служба Законодательного собрания. Участников войны, детей войны и детей из многодетных семей будут бесплатно возить на пляжи Балаклавы.

Для льготного проезда жителю Севастополя из указанных категорий (плюс один сопровождающий) нужно будет предъявлять документ, подтверждающий льготу.

Вопрос о бесплатном проезде на катерах к пляжам Балаклавы был поднят одним из местных жителей на личном приеме депутата Татьяны Лобач. Она является представителем этого района в парламенте.

— На эту тему прошли переговоры с перевозчиком Печкиным Андреем Владимировичем, который организовал на своем катере бесплатный проезд для участников войны, детей войны и многодетных семей, — прокомментировала новость Т.Лобач, поблагодарив предпринимателя за «готовность быть социально-ответственным бизнесменом».