Разогнавший машину до 243 км/ч на Крымском мосту водитель лихачит не впервой

Водитель, превысивший максимальный скоростной режим на Крымском мосту через Керченский пролив, оказался злостным нарушителем ПДД, установили в Госавтоинспекции.

Как сообщили ТАСС в ведомстве, только в этом году данный водитель привлекался к административной ответственности 17 раз, 15 из них — за превышение скорости.

Ранее глава центра фиксации правонарушений ГИБДД МВД по Республике Крым Дмитрий Леонтьев сообщил, что водитель BMW разогнался на Крымском мосту до 243 км/ч.

«В настоящее время водитель привлечен к административной ответственности, сотрудниками Госавтоинспекции анализируются все его дорожные нарушения на предмет лишения права управления транспортными средствами», — сказали в ГИБДД.

«В этом году автовладелец привлекался к административной ответственности 17 раз, в 13 случаях — за превышение от 20 до 40 км/ч, по одному разу — за превышение от 40 до 60 км/ч и от 60 до 80 км/ч», — сказал собеседник агентства.

По его словам, в прошлом году этот водитель также неоднократно привлекался к ответственности за нарушение ПДД.

«В отношении него было вынесено 12 постановлений по делам об административных правонарушениях, из них 10 — за превышение скорости от 20 до 40 км/ч», — заключили в ГИБДД.

По данным Госавтоинспекции, в мае 2019 года на подходе к Крымскому мосту, вне населенного пункта, водитель автомобиля «Шкода» осуществлял движение со скоростью 218 км/ч, а водитель автомобиля «Ауди» развил скорость до 198 км/ч, двигаясь в населенном пункте г.Симферополь.

Нарушители привлечены к административной ответственности. Штраф за лихую езду составил 5000 рублей.