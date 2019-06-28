Подводная экспедиция обследует место гибели линкора «Новороссийск»

Трагические события, повлекшие гибель линкора произошли ночью 29 октября 1955 года. В результате катастрофы погибли 829 моряков Черноморского флота. До сегодняшних дней истинные причины этой трагедии не известны. Существует несколько версий произошедших событий.

В настоящее время в Военно-историческом музее фортификационных сооружений создана уникальная экспозиция, посвященная истории этого корабля. В задачи экспедиции входит обследование места гибели линкора и пополнение экспозиции Музея новыми находками. В настоящий момент в центральной части Севастопольской бухты обнаружены объекты, связанные с гибелью линкора в 1955 году и работами по его подъему в 1956-1957 гг.

В работе экспедиционного отряда помимо студентов СевГУ принимают участие студенты Курского государственного университета и кадеты Севастопольского президентского училища.

На 1 июля запланированы подводно-технические работы в акватории Севастопольской бухты.

Тайны линкора «Новороссийск»

До 1948 года корабль, построенный в 1911 г., входил в состав итальянского ВМФ под названием «Джулио Чезаре» (Giulio Cesare). СССР получил корабль по репарации. Приказом по Черноморскому флоту от 5 марта 1949 года линкору присвоили название «Новороссийск». Затонул он на севастопольском рейде 29 октября 1955 года; в катастрофе погибло 829 человек, включая аварийные партии с других кораблей эскадры.