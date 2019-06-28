Пешеходам при помощи надписей напоминают о правилах перехода проезжей части

На тротуарах перед пешеходными переходами появились ярко-оранжевые предупреждающие надписи. Акцию проводит Госавтоинспекция совместно с ГБУ «Севастопольский Автодор» в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и федерального проекта «Безопасность дорожного движения».

На покрытие тротуаров нанесли надписи «Возьми ребенка за руку», «Остановись! Посмотри по сторонам!», «Сними наушники! Убери телефон!», которые напомнят пешеходам о правилах безопасного перехода по нерегулируемым пешеходным переходам.

Предупреждающие надписи для пешеходов появятся в июле во всех исторических и культурных местах, где проходят массовые туристические маршруты, а в августе — у образовательных организаций, расположенных вблизи проезжей части, сообщается на странице Вконтакте сообщества национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Севастополе.

Разметка наносится специальной эмалью с добавлением шариков со световозвращающим эффектом, из-за чего надпись видна в темное время суток.