Горхоз обещает бороться с несанкционированной политической рекламой

Директор департамента городского хозяйства Михаил Тарасов заявил о своей готовности непримиримо бороться с несанкционированной политической агитацией, которая, в частности, уже сейчас повсеместно расклеена на уличных столбах освещения, заборах, стенах и дверях подъездов многоквартирных домов.

— Мы боремся с незаконной рекламой в рамках текущей работы. Выданы предписания партийным структурам и организациям, вывешивающим незаконную информацию на тех или иных объектах благоустройства. Будем эту работу продолжать, вне зависимости от того, кому она принадлежит, — отреагировал М.Тарасов на вопрос «Севастопольской газеты» о нынешней особой активности в этом деле политической партии «Единая Россия.

По его словам, для горхоза не имеет значения политическое содержание расклеиваемого материала — мол, для хозяйственников важно, чтобы все элементы благоустройства содержались в соответствии с утвержденными правительством Севастополя Правилами благоустройства.

— Кто нарушил — тот и получает предписание, — заверил М.Тарасов.

Он также пояснил, что выявление несанкционированной политической рекламы происходит в соответствии с территориальной принадлежностью объекта размещения. Скажем, собственники многоквартирных домов могут сами принимать решения об очистке принадлежащей им территории. Выявлением также занимаются инспектора горхоза, которые, по заверениям М.Тарасова, ежедневно мониторят ситуацию и выписывают предписания нарушителям.

Вот только непонятно, почему при столь активной работе горхоза фотографии кандидатов в депутаты Заксобрания, развешенные на опорах освещения и даже мусорных баках, продолжают оставаться на местах расклейки.