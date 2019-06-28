Депутаты будут добиваться статуса сельских территорий для севастопольских сел

Изменения в закон рассмотрели и приняли на заседании комиссии заксобрания по законодательству и государственному строительству. Глава комиссии Виктор Посметный отметил, что долгожданный законопроект заключается в определении термина «сельский населенный пункт», сообщает пресс-служба регионального парламента.

— Севастополь — город федерального значения, в котором есть сельские населенные пункты. Отсутствие понятия «сельский населенный пункт» в законодательстве Севастополя не позволяет в полной мере реализовывать возможности устойчивого развития сельских населенных пунктов, а также особенности отдельных отношений, направленных на улучшение жизненных условий жителей указанных населенных пунктов, — пояснил В.Посметный.

Имеются в виду, в частности, доплаты жителям сельских территорий, предусмотренные федеральным законодательством, а также реализация программы «Земский доктор» и тому подобного.

В настоящее время севастопольцы, живущие отдаленно от городской черты, по сути, живут на селе, но не могут пользоваться преференциями сельских жителей, так как живут в границах города федерального значения Севастополь. К примеру, в позапрошлом году острой проблемой, связанной со статусом территорий Севастополя, стала невозможность организации перевозки школьников к месту учебы. У школ просто не было транспорта, и он им не полагался как не сельским школам.

По словам В.Посметного, спустя пять лет переписки с федеральными органами власти было достигнуто понимание того, что в Севастополе, как в городе федерального значения, могут быть сельские населенные пункты, и они должны обладать всеми правами, которые есть у сел в других субъектах Российской Федерации.

В окончание встречи депутаты «оставили на перспективу» обсуждение вопроса о возвращении Балаклаве статуса города. Предварительно парламентарии решили посоветоваться с населением.