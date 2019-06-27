Утилизация БПК «Керчь» начнется в 2020 году

Принято решение о начале утилизации в 2020 году большого противолодочного корабля (БПК) «Керчь» проекта 1134Б Черноморского флота. Об этом ТАСС сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

«Практическая работа по утилизации БПК начнется в 2020 году», — сказал собеседник агентства в ходе пятого Международного военно-технического форума «Армия-2019».

Ранее предполагалось, что на время ремонта и модернизации ракетного крейсера «Москва» БПК «Керчь» станет флагманом Черноморского флота. Однако в ноябре 2014 года в машинном отделении произошел пожар, который вывел корабль из строя. В 2015 году БПК «Керчь» выведен из боевого состава Черноморского флота.

Корабль был принят в состав ВМФ в декабре 1974 года.