Штрафуют не только водителей

Госинспекция безопасности дорожного движения за неделю привлекла к административной ответственности 20 пешеходов, которые переходили проезжую часть, не соблюдая Правила дорожного движения.

За прошедшую неделю — с 17 по 23 июня — на дорогах Севастополя выявлено 499 административных правонарушений, в том числе: 81 водитель нарушил правила проезда пешеходных переходов, 21 — не был пристегнут ремнем безопасности, 23 перевозили детей без детских удерживающих устройств, восемь — выехали на полосу, предназначенную для встречного движения, четверо — проехали на запрещающий сигнал светофора.

За различные нарушения Правил дорожного движения к административной ответственности привлечено 23 водителя общественного транспорта и 20 пешеходов за нарушение правил перехода проезжей части.

Сотрудники ГИБДД будут продолжать профилактические мероприятия. Намечен рейд «Автобус» — выявление нарушений ПДД водителями общественного транспорта будет осуществляться методом скрытого патрулирования. Рейд «Пешеходный переход» — выявление водителей, не предоставляющих преимущество пешеходам на нерегулируемых пешеходных переходах; рейд «Мото» — направлен на выявление водителей двухколесного транспорта, нарушающих ПДД.

Рейд «Нетрезвый водитель» пройдет в выходные дни, он направлен на выявление пьяных за рулем транспортных средств.

В Севастополе с начала 2019 года (по данным на 26 июня) произошло 349 ДТП, в которых погибли 33 человека и ранены — 432, в том числе 62 ребенка.

ГИБДД обращается к жителям Севастополя: если вы стали свидетелем неадекватного поведения водителя за рулем, немедленно сообщайте в дежурную часть по номеру (8692) 73-84-00 или 73-84-01.