На Фиоленте жгут костры и ловят краснокнижных крабов

На заседании общественного совета при Главном управлении природных ресурсов и экологии Севастополя поднималась тема нарушений природоохранного законодательства на Фиоленте.

Было доложено о многочисленных нарушениях в границах особо охраняемой природной территории на мысе и плато Фиолент, которые выявлены в ходе рейда членов общественного совета и общественной организации «Друзья Фиолента». На многих участках обнаружены кострища, вырубка краснокнижных деревьев, уничтожение популяций редких и эндемичных видов, занесенных в Красную книгу Севастополя, использование краболовок в прибрежной зоне для ловли ракообразных.

Решено провести проверку охраняемых территорий с участием экспертов Севприроднадзора и представителей МВД.

По предложению членов общественного совета необходимо срочно принять меры по ограничению негативного антропогенного воздействия на ООПТ, разработать экомаршрут и проект экопоселения, возможно, передать функции контроля территории оператору на конкурсной основе.