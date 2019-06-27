МЧС предупреждает об ухудшении погоды

По данным Севастопольского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в пятницу, 28 июня, ожидается усиление ветра и гроза.

По прогнозу в Севастополе — переменная облачность; утром и днем дождь, временами сильный, гроза. Ветер ночью юго-западный 6-11 м/с, утром и днем — северо-западный 13-18 м/с, при грозе порывистый. Температура воздуха ночью 20-22°С, днем 24-26°С.

Ухудшение погоды связано с прохождением холодного атмосферного фронта — Скандинавского циклона. По всему Крыму ожидаются дожди, местами сильные ливни, грозы, град, шквалистый ветер до 20-25 м/с. Температура воздуха 29 и 30 июня продолжит понижаться до 20…25° днем и 10…15° ночью.

Из-за усиления ветра существует вероятность происшествий, связанных с повреждением легких строений и рекламных конструкций, крыш домов, повалом деревьев, обрывом проводов ЛЭП. На море — шторм.

МЧС советует — при возникновении чрезвычайной ситуации — не паникуйте. Номер службы спасения — 101!