Приглашают в Дом-музей севастопольского подполья

В субботу, 29 июня, в День партизан и подпольщиков, в Доме-музее Севастопольского подполья Музея обороны Севастополя проводится День открытых дверей.

В 10.00; 12.00; 14.00 и в 16.00 для посетителей организуются бесплатные экскурсии.

Дом-музей Севастопольского подполья открыт в 1967 году. Экспозиция размещена в пяти залах и вмещает 421 экспонат. Музей находится в доме, который во время фашистской оккупации (1942-1944 гг.) являлся штабом подпольщиков и подпольной типографией.

В музее хранятся фотографии и документы подпольной организации, в которую входило около двухсот человек, их награды, личные вещи, предметы быта, оружие. Воссоздана подпольная типография, экспонируются радиоприемники, шрифты, последний номер газеты «За Родину» от 8 марта 1944 года. Реконструированы интерьеры веранды, кухни, жилой комнаты с многочисленными подлинными предметами довоенного быта севастопольцев и семьей подпольщиков.